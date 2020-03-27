27 Mart 2020 Cuma

Yeni Futbol Ekonomisi


Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Höeness: "Önümüzdeki 2-3 yıl 100 milyon Euro'luk bonservis bedellerini göremeyeceğiz. Tüm dünya kulüpleri bu virüsten çok olumsuz etkilendi. Bundan sonra artık yeni bir futbol dünyası olacak"
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