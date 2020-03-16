skip to main |
skip to sidebar
Terim Ne Dedi Onlar Ne Anladı
Fatih Terim'in dün akşam yaptığı açıklamadan o yorumu çıkaran kişilerin okuduğunu ya da dinlediğini anlama problemi vardır çok net... Geri zekalı demiyorum o seviye sıkıntı yok ama yine de hafife almamak gerek. ''Şampiyonu ilan etsinler '' sitemi '' Bizi şampiyon yapmayacaklar ''
demek değil... Adam sportif değil konuyu insani açıdan değerlendiriyor. Sağlık,virüs,bulaşma riski,hastalık,ölüm vs vs. Liglerin çoğu ertelendi burada niye oynuyoruz? ne kupası ne şampiyonluğu ne maçı,ne puanı diyor daha nasıl açıklasın.
Virüsün bulaşma hızı ve tehlikesi çok ciddi, ligi 2-3 hafta ertelemek dünyanın sonu değil. Zaten uzatmaya gerek yok insan yaşamından önemli ne var diyor daha ne desin? Muslera-Falcao ve çoğu futbolcunun kafası maçta değil herkes ailesini çocuklarını düşünüyor.
Çıkmış bazıları ya hocam her sene sen şampiyon oluyorsun bu neyin tepkisi diyor. Bundan bu sonucu çıkarmak Fatih Terim nefreti ile açıklanamaz bu resmen zeka problemi...Mesela ''Polonya ligi devam ediyor'' demek laf değil sen kötüyü örnek alma iyiyi örnek al.
Ben size olanı açıklayım. Fatih Terim bu spor camiasında yorum yapan yönetici,başkan,sporcu,yorumcu alayının söylemeye cesaret edemediğini çıkar konuşur...Hepsinin bugün gidip geldiği yolun asfaltını Terim döktü...Kimseye eyvallahı yok ondan başkası onun gibi konuşmuyor.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder