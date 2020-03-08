Blog 13 Yaşında

7 Mart 2008 günü blog yazmaya başlamışım...Bu sene 13 yıl olmuş. 7487 paylaşım ve buna yapılan 2045 yorum... Tabii ki blogların altın dönemi 2007-2011 dönemleri... Sonra sosyal medyanın inanılmaz hızı ve Twitter,Youtube,İnstagram,Facebook paylaşımları ile blog yazan okuyan çok azaldı. Özellikle Twitter herkesin olduğu ve interaktif yapısı ile cezbeden bir yer. Ben kendi adıma blog yazmayı,paylaşım yapmayı bırakmayan biriyim.Eskisi kadar uzun ve ayrıntılı yazmıyorum hatta çoğu paylaşımı twitter'da yazıyor olsam da burada olan okuyan,yorum yapan herkese teşekkür ederim.
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