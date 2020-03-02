Alman İş Disiplini

FB'li taraftarlar Podolski Galatasaray'ın şampiyon olmasını istiyor diye ağlamaya başlamış çok yazık. Son maçta tüm FB'li futbolcuların hırsı sadece Podolski'nin onda biri kadardı belki de. Neymiş son hafta Antalyaspor-Galatasaray maçı varmış... Siz rahat olun Galatasaray şampiyonluğu son maça bırakmaz son önce kopar ya da daha önce ilan eder.
Podolski'nin Alman olduğunu unutup herkesi kendileri gibi sanıyorlar. Evet Podolski Galatasaray'ın şampiyonluğunu ister ama GS maçı dahil her maça gol atmak ve oynadığı takımın başarısı için çıkar.
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