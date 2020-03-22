22 Mart 2020 Pazar

Hakan Ç.Corona Günlükleri


Hakan Çalhanoğlu: "Almanya'da Mannheim'dayım, sokağa çıkma yasağı muhtemelen Pazartesi başlayacak. İnsanlar şimdilik sokağa çıkıyor ama bugün tüm dükkanları kapattılar, polisler kontrol ediyor. Herkes kurallara uymuyor, yapacak bir şey yok"
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