24 Mart 2020 Salı

Gomis'ten Terim'e Mesaj


Bafetimbi Gomis: "Geçmiş olsun İmparator Fatih Terim. Kalbim ve dualarım sizinle... İnşallah Coronavirüsü de yeneceksiniz."
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