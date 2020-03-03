3 Mart 2020 Salı

Onyekuru & Babel


Galatasaray'da Onyekuru-Babel değişimi gece gündüz kadar fark yarattı. Yanlış transfer bu işin doğasında var. Babel net yanlış transfer oldu ve maalesef sezon soru geri gelecek. Yıllık ücreti çok fazla.
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