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Yanlış Zaman
Ünal Karaman belki iyi bir teknik adam ama asla Fatih Terim,Şenol Güneş,Mustafa Denizli ayarında büyük hoca olamayacak. Lig 2. takımdan bir şekilde ayrılmak zorunda kalıyorsun o takım senin eserin ve şampiyonluk yarışında ve daha 2 ay geçmeden lig 14. takıma imza atıyorsun...
Herkesin kendi tercihi elbette ancak Ünal Karaman 6 ay evde otursa açlıktan ölmez...Böyle her çağıran takıma koşarsan o sınıf teknik adam kalırsın ( Yılmaz Vural-Hikmet Karaman-Kemal Özdeş vb. ) Taş yerinde ağırdır !
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