13 Mart 2020 Cuma

Seyircisiz Ama Muslera'lı


Herkes rahat olsun değil seyircili o maça Muslera'sız çıksak her türlü yeneceğiz jimnastik kulübünü...Galatasaray, Bold Pilot gibidir son düzlüğe girdi mi kimseye bırakmaz o yarışı.
Ortayı Yapan zaman:
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