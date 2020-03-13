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Önce Sağlıksa Erteleyin
GS başkanı Mustafa Cengiz'in dün ve bugün yaptığı açıklamayı tutarsız bulanlar mantıklı düşünmüyor. Öncelikle #coronavirüsü konusu kulüpler ve partiler üstü bir konu. Devletin yetkili organları ne karar alırsa uygulanır.
Kupa ya da şampiyonluklar elbette insan sağlığı ya da yaşamından önemli değil. Ancak başkan kafasına göre açıklama yapmadı. Yetkililer tehdit yok dedi başkan üstüne açıklama yaptı. Sonra yetkililer tehdit var dedi başkanda bunun üstüne tehdit varsa ne seyircisizi ertele dedi.
Kaldı ki Devlet yetkilileri ne karar alırsa elbette kulüpler uymak zorunda ama akıl var mantık var. Seyircisiz maçlar devam etsin deyince sahadaki sporcuları ve dışarıda kalabalık yerlerde maç izleyecek milyonlarca insanı riske atıyorsun.
Tribünde 50.000 taraftarla hakeme ve rakibe yapacağın baskı avantajını elbette her takım ister üstüne gelir kaybın bir maçta 10 milyon TL civarı... Kulüp başkanları camia ve kulübün maddi manevi haklarını korumak ister bu çok doğal.
Başkan seyircili oynansın ben ne saha avantajımdan ne de tribün gelirimden olmak istemiyorum insanlar sağlık açısından riske girsin bana ne demiyor ki . Kardeşim risk varsa komple ertele ne insanları mağdur et ne de benim kulübümü mağdur et diyor. %100 haklı kimse boş yapmasın.
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