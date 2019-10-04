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Büyük Takımda Teknik Adamlık
Karlı,buzlu,virajlı bir yolda araç kullanan kişinin ehliyet sınavı başarısı sorgulanmaz...Aracı yoldan çıkarmadan kullanmaktır önemli olan...
Milli Takımda tutunamamış, bütçe problemi olmayan, arkadan itilen takımı şampiyon yapamamış, Türkiye Kupası'nda yol alamamış, Avrupa'da hiç başarı elde edememiş, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme dahi geçememiş ismi yılın teknik direktörü seçersen, o da kendini dev aynasında görür!!
Başarı dediği GS ile şampiyonluk yarışı ve tek kupa yok...Ziraat Türkiye kupası bile yok ama hala konuşuyor!
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