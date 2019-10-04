4 Ekim 2019 Cuma

Teknik Direktörlük Sorgulanır


Teknik adamlık sadece koşu mesafesi,bloglar arası bağlantı bilmek değil zirvede iken son maça kadar takımı kulübü medyayı yönetmektir...Bunu yapamazsan 20 yıllık antrenörlüğün sorgulanır kusura bakma ağlamak yok !
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