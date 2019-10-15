15 Ekim 2019 Salı

Yabancı Sınırı Anlamsızlığı


Bu genç futbolcular Avrupa kulüplerinde rakipleri ile mücadele ettikçe Milli takım çok daha başarılı olacak bundan emin olun.




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