Belhanda Kokoreç Gibi Topçu

Başlığı okuyunca bu da nereden çıktı diyeceksiniz...Evet kokoreç gibi seveni çok seviyor sevmeyeni nefret ediyor ortası yok...
Belhanda için çok yazı yazdım bazı noktalarda tekrara düşmek istemem ancak varlığı da dert yokluğu da. Son iki şampiyonlukta emeği katkısı çoktur aksini iddia eden futbol cahilidir. Bir kere daha söyleyelim Sneijder gitmeden ona verilen 10 numaralı forma onu 10 numara yapmaz... Tüm kariyeri 8 numara geçti bu topçunun. Çok beğenen de hiç beğenmeyen de istatistik üzerinden değil karşı fikirdeki kişiye tepki olarak yorum yapıyor.
Kişilik olarak ne Gomis kadar sempatik ne de Muslera gibi sevgi kelebeği değil hiç olmadı zaten. Ama idman kaçırmaz,tatilden erken döner,maça öncesi kılım döndü demez,sahaya çıkar işini yapmaya çalışır. Eksik olan iletişimi ve özveri azlığı...Hatta tam söyleyim gamsız topçu. İşler iyi giderken ve maçlar kazanılırken göze batmıyor ama ters sonuçlarda tribünlerin maç içinde ipini çektiği ilk kişi Belhanda.
Onu formsuzken kenara almak,bazı maçlar 11 başlatmamak gerekiyordu ama Fatih Terim iyi kötü bakmadan hep tahtaya ismini yazdı maç önceleri...Belhanda konusunun bu hale gelmesi %100 Terim'in hatasıdır.
Dün akşam kaçırdığı golde kötü ve yavaş vuruşu büyük tepki çekti. Andone'ye attığı pas sonrası topu ve pozisyonu takip etse kaleciden dönen topu gol yapma şansı vardı Ancak o pası verip sonra yürüyerek izlemeyi tercih etti. İşte beni çıldırtan tam olarak bu.
Sonunda hem o hem de tribünler dün akşam kayış attı. 66. dk da oyundan çıkarken ıslıklama tepkisine hem el kol yaptı hem taraftara küfür etti. Dünyada hiç bir kulüpte bırak futbolcuyu, ne teknik adam ne de başkan taraftara rağmen kalamaz takımda...Belhanda bu yola girmiştir bana göre.
Nasıl ki başarılarda alkışlanıp üstüne çuvalla para kazanıyorsan işler kötü giderken tribün tepkisini de olgunlukla karşılayacaksın. O baskıyı kaldıramayan gitsin Başakşehir'de oynasın.
Dün geceden bağımsız ben şahsen bu sene şampiyonluk gelse dahi Belhanda hatta Feghouli ile yolların ayrılması taraftarıyım. Özellikle Belhanda kişilik olarak mesela Muslera gibi bir takımda 8-10 sene kalacak oraya yüksek aidiyet duygusu hissedecek biri asla değil. 2 yıl üst üste katkısı olduğu şampiyonluklar sonrası geçen yaz 8-10 milyon bedelle satılmalıydı.
Galatasaray ile artık onun gönül bağı zayıfladı,buna karşın taraftarın %90 ıda onu istemiyor o zaman valizleri toplama zamanı gelmiş demektir.
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