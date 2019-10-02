Galatasaray 0 - PSG 1

Bu maç özelinde tribünler destek konusunda işin hakkını verdi. FB maçı sonrası etkisiz futbol nedeniyle herkes gibi bende Terim'den kadroya bir dokunuş bekliyordum.
PSG bu grubun en iyi takımı net...Dönemsel form değil oyuncu kalitesi Real Madrid'in bile çok üstünde. 18 puanla tulum çıkarırlarsa şaşırmam.Değeri 1 milyar Euro olarak ifade edilen 3-4 tane değil resmen 15-16 tane dünya çapında yıldıza sahipler ve bu sezon Fransa ligi şampiyonluğundan daha çok CL kupasını kaldırmak istiyorlar.
İlk maç Real Madrid'i 3-0 ve oyun olarak ezdiklerini unutmayalım.
Terim maça dörtlü değil beşli savunma ile başlayarak stoperler arasına süpürücü Donk'u yerleştirdi.
Di Maria-İcardi-Mbappe gibi hızlı ve çok yetenekli forvetlere bir şekilde önlem almış oldu. Rakip analizi iyi yapılmış.Böyle CL maçları ve bu tip takımlara karşı 90 dk. ya 1 ya 2 pozisyon bulursun onu da atamazsan maçı kazanma şansın yok zaten. Muslera-Donk-Luyindama-Seri-Nzonzi çok çok iyi oynadı.
Aslında tam Lemina'nın maçıydı sakatlık büyük şanssızlık. Fizik yapısı,dikine gidişi ve şutlarını aradık bana göre.
Seri işte bu, artık Terim'in Seri-Lemina-Nzonzi üçlüsü ile oyun formatı oluşturmalı. Belhanda-Babel ve Feghouli'nin kadroda koşulsuz şartsız direkt 11 yazılacak bir performansları yok 7-8 maçtır.
Nagatomo ve Mariano'nun bu sezon isabetli orta ve atak başlatma anlamında çok büyük eksikliği var.
Zorluk derecesi yüksek lig maçları ve CL'de Falcao'nun partneri Babel değil Andone olmalı.
Hücumda üretkenliğe çözümü yine Terim bulacaktır. Takım geç kuruldu ve çoğu futbolcu yaz kampını beraber geçirmediği için alışma ve uyum süreci devam ediyor.
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