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Muslera & CL
Galatasaray'a 2011-12 sezonunda geldim ve her şey yolundaydı. İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatını Galatasaray'da yakaladım. Old Trafford'daki başlangıcım mükemmeldi. Nani'nin penaltısını kurtarmıştım. Unutulmaz bir anıydı."
"3-2 yendiğimiz Real Madrid maçı bizim için özel bir maçtı. İlk maçta 2-0 veya 3-0 yenilmiştik ve eşleşmede geri düştüğümüz için ikinci maçta işlerin daha da zorlaşacağını hissettik çünkü Real Madrid'e karşı 4 gol atmak hiçbir zaman kolay değildir."
"Hiç unutmuyorum, ofsayt olan bir golle öne geçmişlerdi ama buna şu an itiraz edemeyeceğim. Fakat ikinci yarı muhteşem geçti. Çok iyi oynadık, atmosfer ve taraftarlar inanılmazdı. O dönemde büyük yıldızlara da sahiptik ve gerçekten çok iyi oynamıştık."
"3-1 öne geçmeyi başardık ama sanırsam bitime 3 dakika kala Ronaldo durumu 3-2'ye getirdi ve umutlarımızı yıktı çünkü 4. golü atmak için yeterli zamanımız kalmamıştı. Atmosfer ve seyirciler gerçekten çok iyiydi."
Şampiyonlar Ligi, kulüp seviyesinde oynayabileceğiniz en iyi organizasyon. Saha dışında izlediğimde de sahada yer aldığımda da fantastik bir mücadele olduğunu düşünüyorum."
Her zaman lig şampiyonu olarak veya ligi gerekli sıralamada bitirerek burada yer alma şansı yakalıyoruz. Burada olmak gurur verici."
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