Galatasaray 0 - Real Madrid 1

Zaman gerek diyoruz,Falcao'nun yokluğu diyoruz,takım kimyası oturmadı diyoruz ama 3 maç bitti gol yok henüz...Bu seviye maçlarda hele Real Madrid'e karşı 3-4 net pozisyon buluyorsan 1 tane atacaksın zaten...O anlar için alınan Falcao maalesef sahada değildi.
Ligde bile zor pozisyon bulurken bu maçta kaçan goller elbette can sıktı. Real 3-5 maç kötü oynayınca hemen bazıları kazanırız moduna giriyor. Bu seviye takımlar ne kadar kötü olursa olsun çoğu futbolcusu dünya yıldızı. O maç eğer sahada onlar kadar mücadele etmez isen ne kadar kötü dönemde olsalar da yenemezsin,yenemedik.
İlk yarı Seri Belhanda toplam 22 pas hatası yaptı. Maçın genelinde GS sürekli pas hatası yaparken Real hem hızlı hem de az pas hatası ile istediği topu oynadı diyebiliriz.
Kross önderliğinde orta saha kurgusu bizi yanlış pas tercihlerine zorladı bunu da söylemem gerek.
Marcelo sol bek,Kroos sol iç,Hazard sol açık müthiş üçgen oldular maç boyu.Mariano kanadı resmen otoban oldu. Nagatomo hücumda iyi değil ama en azında savunmada görevini yapmak için çabalıyor.
Hırs,istek olarak Real Madrid'ten eksik olmayı kabul edemem...Ne kazandınız da doydunuz Avrupa'da..Bu adamların 3-4 tane CL kupası var ayıptır. Bir Belhanda'ya bak bir de Toni Kroos'a..Yazık günah. Toplam 27 gol girişimi var rakibin 14 tanesi kaleyi buldu... Zaten sahada Muslera dışında %100 güven veren başka futbolcu yok hepsi saatli bomba.
Rakip üst düzey o ayrı...Varane-Ramos toplam 36 CL maçı oynamış. 26G-9B-1M istatistik var gerçekte..Bu savunmayı aşmak için hem iyi mücadele hem gamsız olmayan 10 numara hem de Falcao tipi kaleyi gördü mü topu içine atan golcü gerekiyor.
Ömer ligde iş yapar ama CL seviyesi için çok yetersiz.Seri çok kötü,Mariano-Babel kötü Belhanda hem kötü hem gamsız..O ayrı yazı konusu hatta.
26 kişilik geniş kadro varken, Taylan-Adem-Jimmy alınmışken Babel ve Belhanda'yı sürekli oynatmak bu iki futbolcuyu hem fizik hem mental olarak fena yıprattı.
Terim'de kadro adaleti,ilk 11 istikrarı,oyuncu değişikliği,medya ile ilişkiler vb konularda bu sezon fazla sıkıntılı.
İstanbul'da kalan son maçı kazanıp Avrupa'da devam etmek prestij ve gelir demek elbette. Hedef artık bu olmalı.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder