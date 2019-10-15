Bekle Bizi EURO 2020 Fransa 1- Türkiye 1

Türk Milli takımı Paris'teki maça 7 maçta 6 galibiyet ve en önemlisi Avrupa ve Dünya şampiyonu Fransa'yı kendi evinde yenmenin moral üstünlüğü ile çıktı. Bu seviye maçta orada yenilsek kimse eleştirmez ama müthiş bir 1 puanla dönüyoruz. Savunma anlamında iyi bir takım olduk ama bu kale önüne otobüs çekme , Çanakkale geçilmez yapmak değil elbette...Hücumda çoğalmak,gol aramak niyetimizde oyun içinde görülüyor. Akan oyunda neredeyse gol yemiyoruz.En büyük eksiklik duran toplarda adam paylaşamama ve gol yemek. Griezmann ve Coman gibi çok çabuk ve dikine oynayan kaliteli ayaklara sahip takımdan o tip gol yememek başarı.
Baskı yediğimiz anlarda Mert-Çağlar-Merih çok iyi oynadı.
Devrede çok gömülen Okay yerine topu taşıyan Hakan'ı almak önemli değişiklikti.Burak'a pası ve golde Kaan ile topu buluşturması önemliydi.
Mahmut,Umut,Kenan,İrfan,Zeki hepsi çok iyi mücadele edip katkı sağladı.
Artık grupta liderlik bizim elimizde İzlanda ve Andora'yı yenip 2020'ye grup 1. gitmek gerek.
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