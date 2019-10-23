23 Ekim 2019 Çarşamba

Hala Türkiye'ye Gelecek MG


Bir ara her yaz transfer dönemi bu adamı alıyor haberleri çıkardı gençler bilmez...Marcelo Gallardo
Ortayı Yapan zaman:
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