Emre Mor İçin GS Doğru Adres

Onyekuru sonrası takım futbolu yavaşlayınca Emre'nin topla hızı sahada daha kıymetli oluyor elbette...Henüz gol asist olarak çok katkı alamasak dahi , iyi olacağından umutluyum.
Topla yeteneği olağanüstü...Başkasının çaba harcayarak yaptığı bir pası ya da şutu o kadar rahatmışcasına yapıyor ki inanılmaz.
Çok özel bir yetenek. Pas-şut tercihlerinde gelişim var bana göre. Takım futboluna alışma süreci ve sahada mücadele gücü yüksek çabayı gördükçe tribünlerin desteğini daha çok hissedecektir.
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