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Tribünlere Oynama Vasatlığı
Ben şahsen futbol bu kadar büyük endüstri olmuşken ,ekonomik gelir anlamında bu kadar gelişmişken en azından taraftar açısından 30-40 sene önceki anlayışı beklemiyorum...Tam aksini düşünüyorum hatta ! Yani GS taraftarı olarak FB-BJK Avrupa kupası maçı oynarken rakibi kazansın isterim... GS Avrupa maçı oynarken FB-BJK taraftarları Real Madrid-PSG kazansın istese asla kızmam yadırgamam...Aksini düşünene yani Türk takımı kazansın diyene de saygı duyarım. Ancak bunu taraftar yapabilir. Türk Milli takımında oynayan ve profesyonel kariyeri devam eden FB'li Mevlüt Erdinç'in bu gece için PSG'ye başarılar dilemesi tek kelime ile ayıp hatta skandal.Bu gece FB-PSG maçı olsa ve GS'li bir Türk futbolcu PSG'ye başarı dilese ülke ayağa kalkardı. Mevlüt'ün vasat ve düşük profil futbolcu olması ve tribünlere oynaması bu gerçeği değiştirmez. Ona zamanında Milli formayı veren Terim'e ayrıca özür borcu var.
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