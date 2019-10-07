7 Ekim 2019 Pazartesi

Gomis & Falcao


Gomis: "Falcao ile Galatasaray'a gitmeden önce telefonla konuştuk. Ona, Galatasaray'da inanılmaz anlar yaşayacağını söyledim. Gollerine devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Fatih Terim'in oyun anlayışı forvet oyuncularını sürekli beslemeye dayalı.
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