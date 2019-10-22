Muslera Ve Real Madrid Maçı

Real Madrid'e karşı oynuyorsanız bu her zaman için önemli bir maçtır. Yılın maçı olarak nitelemeyelim ama önemli bir maç. 2013'de de onlarla karşılaştık ve elemek üzereydik. Real Madrid ile bu kadar fazla maç yapmamız birçok şeyi gösteriyor. Şampiyonlar Ligi kulüp bazında en önemli turnuva. Galatasaray formasıyla bu turnuvada oynamak benim için çok özel. Galatasaray benim evim gibi. Burada çok fazla şey başardım. Muhakkak ki önemli maç. Grup sıralaması için en kritik maçlardan biri olarak gözüküyor. Tüm dünya grupta Real Madrid'in son sırada yer almasına alışık değil.
Taraftarlarımızı arkamıza alarak mücadele etmek bize ekstra güç veriyor. Rakibimiz kim olursa olsun Real Madrid, Fenerbahçe ya da Beşiktaş fark etmeden herkes için zor bir atmosfer. Yarın için de ortamın cehenneme dönüşeceğine şüphem yok.
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