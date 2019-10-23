skip to main
|
skip to sidebar
İYİ ORTA GOL OLUR
Kanattan Sıfıra İnip Ortayı Keserim...
23 Ekim 2019 Çarşamba
Arjantin Derbisi
Ortayı Yapan
FIRAT
zaman:
Çarşamba, Ekim 23, 2019
Tepkiler:
Bunu E-postayla Gönder
BlogThis!
Twitter'da Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Etiketler:
Arjantin
,
Boca Juniors
,
River Plate
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Sonraki Kayıt
Önceki Kayıt
Ana Sayfa
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
IYI ORTALARI YAPAN...
FIRAT
Profilimin tamamını görüntüle
ORTALAR VE GOLLER
Bloguna Ekle
Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı
İdeal 11'im...
FCN Blog
Filede derbi zamanı!
-
Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Galatasaray Erkek Voleybol takımımız, Spor Toto Şampiyonlar kupasında, ligin bir diğer iddialı takımı Fenerbahçe ile ...
10 saat önce
Sportif Cümleler
Galatasaray 0-1 Real Madrid, niye amansız bir pas takımı olmak istiyoruz?
-
PSG karşısında gösterilen mücadelenin altını çizmiştim. O mücadelenin gösterilmesi halinde Real Madrid karşısında kazanma şansımız olduğunu düşünüyordum....
10 saat önce
Target Striker
Ağrı - Acı
-
*Herkesin gerisindeydim ben. Yeteneğim sınırlıydı. Sabahın köründe gelip kapıyı herkesten önce açtırmasam, takım idmanının ardından gece salonda kalmasam...
1 gün önce
ultras/Movement
Galatasaray:3-2:Sivasspor
-
*Galatasaray* tribünleri için turnusol kağıdıdır bundan 20 sene evvel 20 Ekim 1999'da *Ali Sami Yen*'de *Chelsea*'ye karşı alınan 5-0lık mağlubiyet. Şamp...
3 gün önce
Yiğit Yılmaz
Kocaelispor 4 Kozan Spor 0
-
*Kendimi bildim bileli Kocaelispor maçlarına gidiyorum. Kocaelispor'un Avrupa Kupası maçına da gittim, amatör kümede 50 kişiye oynanan maçına da. Yıllar ...
1 hafta önce
Aceto Balsamico
Massimo Bottura'dan Abdullah Avcı'ya
-
Gastronomi dünyasında Beşiktaş- Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinin tadını yaşatan üç restoran var. Kuzey'in yıldızı Noma'nın şefi Rene Redzepi, mutfağı an...
1 hafta önce
Flying Dutchman
HER YERDE ELİ OLAN BİR ADAM: SOCRATES KOKKALIS
-
Türkiye’de kulüp başkanlarının zaman zaman yaptığı ve futbolu yönetenleri hedef alan açıklamalarını, o takımların lehine yapılan bazı hatalar taki...
4 hafta önce
Artemio Franchi
Sophia Flörsch, Makao’daki kazasının detaylarını öğrendiğinde gözyaşlarına boğulmuş
-
Sophia Flörsch geçtiğimiz ay Makao GPsinde yaşadığı kazada başka insanların da zarar gördüğünü öğrendiğinde çok üzüldüğünü söylüyor. Şimdi 18 yaşında ola...
10 ay önce
No Pain No Gain
Yeniden Fenerbahçe - Sabırla tabii ki
-
Ali Koç'un ve dolayısıla Fenerbahçe'nin başarısızlığını dört gözle bekleyen bir güruh var. Ve bu kesim rakip takım taraftarlarından ziyade eski başkan Az...
1 yıl önce
Borges
that's it
-
1 yıl önce
Total Futbol
Babylon Dergisi Röportajı
-
http://www.aliece.com/2013/11/babylon-dergi-ali-ece-roportaji/#more-1895
5 yıl önce
FAYDALI LİNKLER
Galatasaray SK
Fenerbahçe SK
Beşiktaş JK
Trabzonspor
Türkiye Futbol Federasyonu
UEFA
FIFA
Blog Arşivi
▼
2019
(401)
▼
Ekim
(41)
Hala Türkiye'ye Gelecek MG
Arjantin Derbisi
Boca-River Süperclasico
Galatasaray 0 - Real Madrid 1
Prekazi'den Maç Yorumu
CL Dün Gece
Emre Mor İçin GS Doğru Adres
Andone Etkisi
Muslera Ve Real Madrid Maçı
Bir Zamanlar River Plate
CR7 Juventus
Hafta Sonu Futbol
Aslan Parçaları
Savunma Bakanı Merih Demiral
Bekle Bizi EURO 2020 Fransa 1- Türkiye 1
Maçın Ardından Griezmann
Yabancı Sınırı Anlamsızlığı
Romanya'nın Yeni 10 Numarası
Babasının Oğlu
Muslera & CL
Skora İsyan Eden Yok
Mayıs'ta Görüşeceğiz
VAR Ama Yok !
Belhanda'nın Kariyer Zirvesi
Fantastik Dörtlü
FB'nin Sosyal Medya Trolleri
Gomis & Falcao
PSG Maçından
Gol Makinesi # RL
Teknik Direktörlük Sorgulanır
Büyük Takımda Teknik Adamlık
Guardiola Takımları
Daha İyisi Yok # FM
Muslera Umutlu
Referans Maç
Falcao Taraftara Hayran
Babel'in Büyük Hatası
Galatasaray 0 - PSG 1
CL'de Dün Gece
Ribery Kaldığı Yerden Devam Ediyor
Tribünlere Oynama Vasatlığı
►
Eylül
(52)
►
Ağustos
(50)
►
Temmuz
(45)
►
Haziran
(28)
►
Mayıs
(45)
►
Nisan
(30)
►
Mart
(44)
►
Şubat
(42)
►
Ocak
(24)
►
2018
(378)
►
Aralık
(38)
►
Kasım
(26)
►
Ekim
(28)
►
Eylül
(42)
►
Ağustos
(35)
►
Temmuz
(32)
►
Haziran
(30)
►
Mayıs
(40)
►
Nisan
(32)
►
Mart
(30)
►
Şubat
(24)
►
Ocak
(21)
►
2017
(526)
►
Aralık
(52)
►
Kasım
(35)
►
Ekim
(38)
►
Eylül
(46)
►
Ağustos
(40)
►
Temmuz
(38)
►
Haziran
(35)
►
Mayıs
(45)
►
Nisan
(42)
►
Mart
(40)
►
Şubat
(50)
►
Ocak
(65)
►
2016
(560)
►
Aralık
(60)
►
Kasım
(38)
►
Ekim
(30)
►
Eylül
(55)
►
Ağustos
(45)
►
Temmuz
(48)
►
Haziran
(72)
►
Mayıs
(52)
►
Nisan
(50)
►
Mart
(40)
►
Şubat
(36)
►
Ocak
(34)
►
2015
(545)
►
Aralık
(38)
►
Kasım
(40)
►
Ekim
(48)
►
Eylül
(60)
►
Ağustos
(52)
►
Temmuz
(40)
►
Haziran
(38)
►
Mayıs
(46)
►
Nisan
(43)
►
Mart
(40)
►
Şubat
(38)
►
Ocak
(62)
►
2014
(610)
►
Aralık
(64)
►
Kasım
(42)
►
Ekim
(46)
►
Eylül
(42)
►
Ağustos
(30)
►
Temmuz
(41)
►
Haziran
(106)
►
Mayıs
(58)
►
Nisan
(45)
►
Mart
(48)
►
Şubat
(45)
►
Ocak
(43)
►
2013
(590)
►
Aralık
(59)
►
Kasım
(30)
►
Ekim
(40)
►
Eylül
(35)
►
Ağustos
(44)
►
Temmuz
(43)
►
Haziran
(22)
►
Mayıs
(105)
►
Nisan
(80)
►
Mart
(52)
►
Şubat
(48)
►
Ocak
(32)
►
2012
(478)
►
Aralık
(46)
►
Kasım
(38)
►
Ekim
(36)
►
Eylül
(67)
►
Ağustos
(41)
►
Temmuz
(53)
►
Haziran
(36)
►
Mayıs
(35)
►
Nisan
(34)
►
Mart
(33)
►
Şubat
(32)
►
Ocak
(27)
►
2011
(439)
►
Aralık
(23)
►
Kasım
(46)
►
Ekim
(56)
►
Eylül
(28)
►
Ağustos
(34)
►
Temmuz
(21)
►
Haziran
(20)
►
Mayıs
(45)
►
Nisan
(44)
►
Mart
(41)
►
Şubat
(42)
►
Ocak
(39)
►
2010
(604)
►
Aralık
(27)
►
Kasım
(24)
►
Ekim
(58)
►
Eylül
(35)
►
Ağustos
(41)
►
Temmuz
(36)
►
Haziran
(37)
►
Mayıs
(56)
►
Nisan
(67)
►
Mart
(68)
►
Şubat
(66)
►
Ocak
(89)
►
2009
(972)
►
Aralık
(65)
►
Kasım
(66)
►
Ekim
(86)
►
Eylül
(97)
►
Ağustos
(117)
►
Temmuz
(70)
►
Haziran
(82)
►
Mayıs
(75)
►
Nisan
(86)
►
Mart
(70)
►
Şubat
(81)
►
Ocak
(77)
►
2008
(1053)
►
Aralık
(132)
►
Kasım
(80)
►
Ekim
(85)
►
Eylül
(82)
►
Ağustos
(100)
►
Temmuz
(110)
►
Haziran
(160)
►
Mayıs
(184)
►
Nisan
(75)
►
Mart
(45)
En Çok Bunlar Yazıldı...
A.Madrid
(45)
Abdul Kader Keita
(13)
Abdullah Avcı
(7)
Abdülkerim Durmaz
(2)
Aceto
(24)
Acun Ilıcalı
(7)
Adidas
(6)
Adnan Aybaba
(2)
Adnan Polat
(2)
Adriana Lima
(2)
Afrika Kupası
(7)
Aguero
(9)
Ahmet Çakar
(5)
Ailton
(2)
Ajax
(26)
Alex
(32)
Alex Ferguson
(29)
Alex Telles
(4)
Ali Ece
(5)
Ali Koç
(2)
Ali Sami Yen Spor Kompleksi T.T.Arena
(5)
Ali Sami Yen Stadı
(5)
Ali Şen
(3)
Ali Tandoğan
(2)
Almanya
(23)
Alpaslan Dikmen
(4)
AMK
(2)
Anelka
(12)
Arda
(118)
Ariel Ortega
(12)
Arif Erdem
(4)
Arjantin
(53)
Arjantin Ligi
(6)
Arsenal
(36)
Arsene Wenger
(15)
Atatürk
(5)
Aurelien Chedjou
(10)
Aurelio
(3)
Avrupa Ligleri
(10)
Aydın Yılmaz
(7)
Ayhan
(2)
Aykut Kocaman
(18)
Aziz Yıldırım
(23)
Bafetimbi Gomis
(30)
Banu Yelkovan
(19)
Barcelona
(345)
Batistuta
(3)
Batuhan
(2)
Bayern Münih
(30)
Bayram Tutumlu
(4)
Benfica
(9)
Berkamp
(2)
Best
(12)
Beşiktaş
(164)
Bilgin Gökberk
(4)
Blerim Dzemaili
(3)
Blog
(26)
Boca Juniors
(9)
Bozbaykuşlar
(8)
Brezilya
(28)
Bruma
(8)
Bundesliga
(43)
Burak Yılmaz
(23)
Bursaspor
(15)
Bülent Korkmaz
(20)
Bülent Uygun
(2)
Can Bartu
(5)
Caner Erkin
(7)
Cantona
(14)
Casillas
(4)
Celtic-Rangers
(5)
Cem Dizdar
(6)
Cem Yılmaz
(3)
Cengiz Ünder
(6)
Cenk Tosun
(2)
Cesare Prandelli
(8)
Chelsea
(74)
Cisse
(9)
CL
(395)
Coca Cola
(2)
Colin Kazım Richards
(10)
Coşkun Özarı
(2)
Cris
(3)
Cristian Vieri
(2)
Cristianao Ronaldo
(12)
Cristiano Ronaldo
(174)
Çarşı
(10)
Daum
(15)
David Beckham
(44)
Davor Suker
(2)
Deivid
(2)
Diego Ribas
(4)
Dirk Kuyt
(6)
Drogba
(111)
Dünya Kupası
(87)
DVD film
(4)
Edwin Van Der Sar
(3)
Efsane Kadrolar
(5)
Elano
(17)
Emiliano Insua
(3)
Emir Kusturica
(2)
Emre Akbaba
(3)
Emre Belözoğlu
(32)
Emre Çolak
(8)
Emre Mor
(16)
Engin Baytar
(2)
Erman Toroğlu
(3)
Ertuğrul Sağlam
(4)
Euro 2008
(117)
Euro 2012
(21)
Euro 2016
(61)
Everton
(3)
Fabio Cannavaro
(5)
Fabio Capello
(3)
Fanatik
(9)
Fatih Tekke
(3)
Fatih Terim
(131)
FBTV
(2)
Feldkamp
(5)
Felipe Melo
(38)
fenerbahce.org
(15)
Fenerbahçe
(276)
Fernando Meira
(3)
Fernando Muslera
(41)
Fernando Torres
(8)
FIFA 2010 WC
(42)
FIFA 2014 WC
(101)
Fırat Aydınus
(2)
Filip Holosko
(2)
Filippo İnzaghi
(5)
Forlan
(9)
Forma
(157)
Forma Reklamları
(7)
Fotomaç
(19)
Fotospor
(19)
FourFourTwo
(26)
Fowler
(2)
Franck Ribery
(18)
Frank Lampard
(2)
Fransa Milli Takımı
(5)
Futbol
(147)
Futbolcu Benzerleri
(6)
Futbolun Güzelliği
(60)
Futsal
(2)
G.Buffon
(24)
Galatasaray
(1233)
Galatasaray Dergisi
(7)
Galatasaray Store
(19)
galatasaray.org
(6)
Gattuso
(4)
Gerets
(10)
Giovani Dos Santos
(13)
Goran Pandev
(7)
Gökdeniz
(3)
Gökhan Zan
(5)
Göztepe
(7)
Guardiola
(67)
Guiza
(14)
Guti
(11)
Guus Hiddink
(6)
Güntekin Onay
(2)
Hagi
(115)
Hakan Balta
(3)
Hakan Şükür
(13)
Hakem
(18)
Haldun Üstünel
(5)
halı saha maçları
(3)
Hamit Altıntop
(20)
Hamza Hamzaoğlu
(12)
Harry Kewell
(110)
Hasan Şaş
(10)
Hazırlık Maçı
(7)
Henry
(8)
Hıncal Uluç
(7)
Higuita
(3)
Hollanda
(29)
Hristo Stoickov
(6)
Inter
(72)
İbrahim Altınsay
(2)
İbrahim Toraman
(3)
İbrahim Üzülmez
(4)
İbrahima Yattara
(2)
İddaa
(3)
İgor Tudor
(12)
İlhan Cavcav
(2)
İlhan Mansız
(3)
İnamoto
(2)
İngiltere
(2)
İnter Toto
(2)
İtalya
(21)
İtalya Ligi
(32)
İvan Zamorano
(6)
Jardel
(13)
jason Denayer
(2)
Jean Micheal Seri
(7)
Jo
(6)
Johan Cruyff
(13)
Johan Elmander
(10)
Johan Neeskens
(5)
John Carew
(2)
Jose Rodriguez
(3)
Juninho
(2)
Juventus
(74)
Kaka
(9)
Kamerun
(5)
Karikatür
(50)
Karşıyaka
(27)
Kayserispor
(6)
Kezman
(7)
Kluivert
(3)
Koeman
(2)
Kolbeinn Sigthórsson
(2)
Konfederasyon Kupası
(4)
Kostas Mitroglou
(3)
Köln
(3)
L'equipe
(2)
La Gazzetta dello Sport
(2)
La Liga
(63)
Lefter Küçükandonyadis
(3)
Leo Franco
(6)
Lig TV
(4)
Lincoln
(39)
Liverpool
(79)
Lorik Cana
(5)
Lucas Neill
(15)
Lucescu
(19)
Lugano
(4)
Luis Aragones
(11)
Luis Figo
(10)
Lukas Podolski
(35)
M.City
(21)
M.United
(73)
maç yayınları
(5)
Maicon Pereira Roque
(5)
Maldonado
(4)
Manuel Fernandes
(7)
Maradona
(89)
Marca
(4)
Marco Van Basten
(5)
Mario Balotelli
(12)
Marsilya
(2)
Martin Jol
(3)
Materazzi
(5)
Mbaye Diagne
(6)
Medya
(29)
Mehmet Demirkol
(12)
Mehmet Özdilek
(4)
Mehmet Topal
(6)
Mehmet Topuz
(6)
Melissa Theuriau
(4)
Mert Nobre
(6)
Messi
(229)
Mesut Özil
(29)
Metin Oktay
(13)
Metin Tekin
(6)
Milan
(77)
Milan Baros
(44)
Milli Takım
(154)
Mitsubishi
(2)
Mondragon
(10)
Morgan De Sanctis
(11)
Mourinho
(114)
MTV
(1)
Muhammed Salah
(4)
Muhammet Altıntaş
(2)
Mustafa Denizli
(15)
Mustafa Sarp
(2)
Mustafa Turgun
(2)
Napoli
(4)
Necati Ateş
(5)
Neymar
(30)
Nigel De Jong
(11)
Nihat Kahveci
(11)
Nike
(11)
Nordin Amrabat
(5)
Ntvspor
(10)
Nuri Şahin
(19)
Ofsayt
(2)
Oğuz Çetin
(3)
Ömer Üründül
(4)
Önder Özen
(2)
Özhan Canaydın
(2)
P.Collina
(2)
Pablo Aimar
(6)
Panini
(4)
Paolo Maldini
(16)
Pascal Nouma
(6)
Pele
(9)
Pierre Van Hooijdonk
(3)
Plaj Futbolu
(2)
Platini
(6)
Popescu
(12)
Portekiz
(13)
Prekazi
(26)
Premier Lig
(52)
Quaresma
(23)
Radamel Falcao
(20)
Rambo
(2)
Raul Meireles
(4)
Real Madrid
(215)
Recep Çetin
(2)
Rıdvan Dilmen
(34)
Richard Kingson
(2)
Rijkaard
(49)
Rivaldo
(2)
River Plate
(13)
Roberto Carlos
(21)
Roberto Mancini
(31)
Roma
(38)
Roman Abramoviç
(3)
Roman Kosecki
(5)
Ronaldinho
(32)
Ronaldo
(57)
Rooney
(11)
Rui Costa
(2)
Ruud Gullit
(3)
Rüştü Rençber
(10)
Ryan Babel
(3)
Ryan Giggs
(29)
Sabri
(14)
Samet Aybaba
(2)
Samuel Eto'o
(5)
Sasa İliç
(3)
Selçuk İnan
(22)
Selçuk Şahin
(5)
Semih Kaya
(9)
Semih Şentürk
(7)
Serdar Ali Çelikler
(6)
Sergen Yalçın
(35)
Serpil Hamdi Tüzün
(2)
Servet Çetin
(4)
Shabani Nonda
(8)
Shota Arvaladze
(5)
Simao Sabrosa
(3)
Sinan Engin
(5)
Sinan Gümüş
(2)
Sivasspor
(8)
Skibbe
(4)
Slaven Bilic
(8)
Sofiane Feghouli
(14)
Song
(6)
Spor fotografçılığı
(15)
Stadlar
(6)
Steven Nzonzi
(3)
Suat Kaya
(2)
Süleyman Seba
(4)
Süper Kupa
(7)
Süper Lig
(139)
Şenol Güneş
(8)
Şike
(8)
T-Shirt
(10)
Tabata
(4)
Taffarel
(16)
Tanju Çolak
(12)
Taraftar
(51)
Teknik Adamlar
(10)
Theofanis Gekas
(2)
Tomas Ujfalusi
(16)
Totti
(40)
Trabzonspor
(37)
Transfer
(213)
Tribünler
(41)
Tugay
(13)
Tuncay Şanlı
(4)
Turgay Şeren
(2)
Tümer Metin
(5)
Türk teknik adamlar
(4)
Türk Telekom Arena
(14)
Türkiye Kupası
(23)
tv y
(1)
TV Yayını
(580)
U17
(7)
UEFA
(16)
UEFA Cup
(65)
UEFA Europa League
(114)
Uğur Meleke
(7)
Uğur Uçar
(4)
Ultraslan
(3)
Ümit Davala
(4)
Ümit Karan
(4)
Ümit Özat
(7)
Ünal Aysal
(5)
Valderama
(2)
Video
(84)
Volkan Demirel
(10)
Wesley Sneijder
(104)
Xavi
(6)
Xherdan Shaqiri
(6)
Yıldırım Demirören
(20)
Yılmaz Vural
(19)
Yiğit Şardan
(3)
Younes Belhanda
(22)
Yusuf Şimşek
(2)
Yuto Nagatomo
(6)
Zenit
(2)
Zico
(4)
Zidane
(58)
Zlatan İbrahimoviç
(48)
Zvjezdan Misimovic
(5)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder