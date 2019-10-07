7 Ekim 2019 Pazartesi

Fantastik Dörtlü


Şimdi siz fotoğrafa bakıp üç kişi var diyeceksiniz ama bu takımı yaratan adamı unutmak olur mu? Tabii ki Jurgen Klopp...
Firminho-Sana-Salah > Bermuda Şeytan Üçgeni
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 