Ribery Kaldığı Yerden Devam Ediyor

Geçen sezon bittiği vakit Franck Ribery'nin Bayern Münih'ten ayrılacağı kesinleşmişti...1983 doğumlu ve 36 yaşında ancak hala Avrupa arenasında yer almak istedi. Katar,ABD,Çin seçenekleri varken çok daha az paraya bu kıtada kaldığı malum. Kariyer olarak kaldırmağı kupa kalmamış bir futbolcu için hala bunu hedeflemesi önemli.
Çok uzun yıllar önce Galatasaray macerasını hepimiz hatırlarız. Tekrar yollar kesişir mi diye düşündük ama ne yönetim ne de Terim sıcak bakmadı...
Şu anda İtalya liginde Fiorentina ile iyi maçlar çıkarıyor,izlemeye devam edeceğim.
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