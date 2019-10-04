Daha İyisi Yok # FM

Muslera 9 yıldır Galatasaray'da ve o zamandan bu yana ülkenin tartışmasız en iyi kalecisi. Aksini iddia eden yok zaten. En iyi olduğu için çok iyi para alıyor. Yıllık 3.750 milyon Euro...
Muslera'nın PSG maçında 3-4 gollük şut kurtarması niye bu kadar büyütülüyor anlamıyorum. Falcao'ya gol atsın diye para veriyorsak Muslera'ya da o topları kurtarsın diye o kadar para veriyoruz.
Muslera o kadar iyi kaleci ki 9 yıldır onun yerine vasat bir kaleci olsa kazanılan 5 lig şampiyonluğunun 2-3 tanesi olmayabilirdi. Dönelim PSG maçına, dünyada PSG her takımı her sahada 1-0 da yener 3-0 da...Oynayan ve oynamayan tüm futbolcuları dünya çapında...
Neymar,Di Maria,Mbappe,İcardi,Cavani olağanüstü forvetler...Bu maçta Falcao değil Muslera'nın ön plana çıkması GS'nin kötü oynadığı sonucunu çıkarmaz. İki takımın piyasa değeri arasında yaklaşık 10 kat fark var...
Yani Muslera o topları çıkarmasa GS 4-0 yenilirdi boş muhabbettir...Muslera o topları çıkarsın diye zaten bu takımda ve o kadar para alıyor. Avrupa'daki 8-10 takım ile diğer takımlar arasındaki fark o kadar açıldı ki kapanacak gibi değil ekonomik fark...
Bayern Münih-Barcelona-Real Madrid- M. City-Liverpool-Chelsea-PSG-Juventus-İnter gibi...Bu takımları gün gelir bir maç yenersin o ayrı...Ama süreklilik anlamında bu takımlar CL de ulaşılmaz oluyor uzun maratonda...GS'nin , CL maçlarını bunu unutmadan değerlendirelim.
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