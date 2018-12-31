31 Aralık 2018 Pazartesi

Bir Zamanlar Barcelona


Mourinho ve Guardiola'nın Barcelona yılları... Kel topçuyu tanımayan kendine futbolsever demesin.
Ortayı Yapan zaman:
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