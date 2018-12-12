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Bitmeyen Sorunlar ile Yıl Bitti
Lig başından beri devam eden yanlışlar özellikle FB derbi maçı sonrası freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gitmekte...TFF,VAR,Hakemlerin Terim üzerinden GS ile hesabı var bu çok açık. Yapılan olağanüstü hakem hatalarına başka gözle bakmak iyi niyet değil enayilik olur !
Geçen sezonda deplasman kabusu vardı ama en azından iç sahada 17/16 bir galibiyet serisi vardı. Oysa bu sezon daha 15. haftada sıra ile içerde Bursaspor-Fenerbahçe-Konyaspor ve Rizespor ile berabere kalındı...Haydi FB derbi diyelim diğer 3 maçtaki kayıp 6 puan alınsa liderdi GS.
İsim isim konuşalım FB maçında Fırat Aydınus , Konyaspor maçında Hüseyin Göçek ( arada BJK deplasmanında Cüneyt Çakır ) en son içerde Ali Palabıyık VAR'ı YOK ederek resmen doğradı,operasyon çekti aksini iddia eden komik duruma düşer çok net !
Güçlü yönetim eksikliği ile hem saha içinde hem de saha dışında adaletsiz bir operasyona uğradı takım. Yönetimin,Terim'in Futbolcuların eksikliği yanlışları ayrı şey GALATASARAY'a alenen operasyon yapmak ayrı şey.
Transfer başarısızlığı net Yönetim hatası ve skandalıdır.Terim bugün tekrar açıkladı. 'Bana 2 forvet alınacağı en yetkili ağızlardan söylendi yoksa GS çıkarları için Gomis'in gitmesine izin verir miydim''diyor. Keşke Başkana bu kadar güvenmeseydi. Gomis kalsa takım başka yerdeydi
Geçen sezonki iç sahada rakibi boğan fizik güç Tudor'un sezon başı iyi kamp yüklemesiydi. Bu sezon takım her maç 60 dk. dan sonra rakibe eziliyorsa bunu forvet eksikliği ile açıklayamayız bu konu direkt Terim'e fatura edilir.
Terim'in yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala GS'da çalışacak yetkinlikte asla değiller. UEFA dönemi hatırına Terim'in yanında bu işi yapar görünüyorlar ama bir tane süper lig takımı teklif yapmaz bu kişilere.
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