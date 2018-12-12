12 Aralık 2018 Çarşamba

Klopp'tan İlginç Övgü


Jürgen Klopp: "Alisson’un bu kadar iyi olduğunu bilsem aldığımız paranın 2 katını öderdim."
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