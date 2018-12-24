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Feghouli & Mustafa
Feghouli: "Mustafa için çok gurur duydum. Çok genç yaşta sahaya girdi. Bu duyguları ben de çok iyi biliyorum. Muhtemelen bu akşam heyecandan uyuyamayacak. Çok çalışması, kendisinden daha tecrübeli oyunculardan bir şeyler öğrenmesi gerekiyor. Umarım iyi bir oyuncu olacak."
"İyi bir hazırlık dönemi geçirmiştik, bu hafta bizim için çok önemliydi. Puan farkını azaltmış olmak da çok önemliydi. Bütün hafta bunun bilincinde çalıştık ve 3 puanı aldık."
"İnşallah bu sezonu da şampiyon olarak tamamlayacağız. Hocamın bana şans vermediği dönemde iyi çalıştım ve son haftalarda hocam, bu çalışmanın karşılığında bana forma şansı verdi.
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