24 Aralık 2018 Pazartesi

Gomis Görünümlü Diagne


Baştan söyleyim sezon başı Diagne Galatasaray'da olsa net Gomis etkisi olur ve şu anda çok büyük ihtimal lig lideri Galatasaray olurdu.
17 maç 20 gol bu ligde büyük takımı şampiyon yapar,hele o takım bu dinamiği olan Galatasaray ise.
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