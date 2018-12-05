5 Aralık 2018 Çarşamba

Ballon d'Or Modric'in


Real Madrid ve Hırvatistan Milli Takımı formasıyla unutulmaz bir sezonu geride bırakan Luka Modric, Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu...
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