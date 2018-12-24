24 Aralık 2018 Pazartesi

Messi Demek Fark Demek


Avrupa’nın beş büyük liginde bu sezon en çok: 🔸Gol atan: Messi 🔸Asist yapan: Messi 🔸Başarılı dripling: Messi 🔸Gol şansı yaratan: Messi 🔸Frikik golü atan: Messi 🔸Maç başı kilit pas: Messi 🔸Ceza sahası dışından gol: Messi

Sakatlığı sebebiyle 3 hafta forma giymedi.
Ortayı Yapan zaman:
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