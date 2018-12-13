13 Aralık 2018 Perşembe

CL SON 16


Son 16'da 5 büyük ligden 14 takım var. CL iyice zenginler kulübü oluyor. Diğer iki takımda bu ligin ve bu kültürün gediklisi Porto ve Ajax...
Ekonomik seviye beş büyük lig ve diğerleri arasında o kadar açıldı ki kapanacak gibi değil.
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