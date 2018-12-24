Galatasaray 4 - Sivasspor 2

Ligin ilk devresi 7 maçlık seri bitti. Bu yıl şampiyonluk puan sınırı çok aşağı düşecek gibi. Lider 35, sonraki takımlar 29 puanda..
Eksik ve yanlış transferler,forvetsizlik, Terim ve futbolculara gelen ağır cezalar derken zirveye yakın olmak iyi. Ligin ikinci yarısı Başakşehir-Trabzonspor,Beşiktaş maçlarını Galatasaray evinde oynayacak bu önemli bir ayrıntı.
Forvet transferi,biten cezalar, Emre Akbaba'nın dönüşü ve Belhanda-Feghouli formu ile şampiyonluk şansı elbette var.
Maçın özelinde ilk yarı 2 gol atıp takım savunmasını kapsayan hatalar ile Robinho'dan 2 gol yendi.
VAR'ın adil ve olması gerektiği gibi kullanımı ile hak edilen bir 3 puanla ligin ilk yarısı bitti diyebiliriz.
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