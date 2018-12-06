6 Aralık 2018 Perşembe

Ergün & Zidane


1993 yılından bir maç fotoğrafı... Zidane o saçı nasıl dökmüş ben ona takıldım.
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