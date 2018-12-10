10 Aralık 2018 Pazartesi

PSG > Arsenal


Bu tarz fantastik karşılaştırmalar fazlasıyla subjektif olmakla beraber eğlenceli oluyor.Hangi üçlü daha iyi derseniz ben tercihimi PSG'den yana kullanırım.
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