5 Aralık 2018 Çarşamba

Gençler Aslan Parçası


Türkiye Kupası deplasman maçında genç futbolcuları izleme fırsatı bulduk. Gökay-Atalay-Ali-Celil-Yunus hepsi yetenekli ve ligde süre almayı dönem dönem hak eden futbolcular. Yolları açık olsun.
Ortayı Yapan zaman:
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