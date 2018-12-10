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CR7 İtalya Günleri
Ronaldo: "İsim vermek uygun olmaz ama şimdiye kadar oynadığım en iyi takım arkadaşlarım buradakiler diyebilirim. Başka yerlerde bazıları kendilerini diğerlerinden büyük görüyor ama burada herkes aynı seviyede. Juventus, Real'den çok farklı. Buradaki aile ortamı daha fazla."
'Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le eşleşmek ister miydin' sorusuna Ronaldo: "Fark etmez. Geçmiş, geçmişte kaldı. Şimdi Juventus için kazanmak ve bu renkleri savunmak istiyorum, gerisinin bir önemi yok. Real'e karşı oynarsam, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım."
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