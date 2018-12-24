24 Aralık 2018 Pazartesi

Genç Aslan Mustafa Kapı




16 yaşında Mustafa ilk kez lig maçında sahaya çıkarak Galatasaray adına tarihe geçmiş oldu...Genç takımlar içinde potansiyeli en yüksek 2-3 futbolcudan biri.
Önümüzdeki 2-3 yıl kariyeri açısından belirleyici olacak. Şansı bol olsun.


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