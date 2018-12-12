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Porto Maçı F.Terim
Bir defa, iki hedef vardı grupta, biri Şampiyonlar Ligi, olmak isterdik olamadık. Bence adalette doğrudur. Porto'da ve burada bu galibiyeti alamıyorsak UEFA'ya gideceğiz. UEFA'ya gittiğimiz için mutluyum, kaybettiğimiz için mutsuzum."
İki kere geldiler üç gol attılar. Muslera'nın yere yattığını hatırlamıyorum ben. Biz 1-0'ı beklerken ilk topta pozisyon yokken konsantre eksikliğiyle gol yiyoruz, geriye düşüyoruz."
Galatasaray seyircisi bilmelidir ki bizim istediğimiz Galatasaray, 2-0'dan, 2-1'den, 3-2'den sonraki Galatasaray. Bu gelecek inşallah, yapacağız. Üzüldüğüm nokta şu, bu çocukların bu kadar emeğine buradan en kötü ihtimal 3-3 olur."
3-3 olsa 4-3, 5-3 olur. Bundan emin olabilirsiniz. Porto'ya bunu yapmak kolay değil. Şahsi hatalar, maalesef olmaması gereken hatalar, affetmiyorlar. Belki Türkiye liginde bazen bunlar affediyorlar ama Şampiyonlar Ligi'nde çok zor."
Oyuncularımın arzularından, oyun anlayışlarından, galibiyeti istemesinden, şartlar ne olursa olsun çok memnunum. Ben mağlubiyet sonrası genelde pek memnun olmam ama bugün gördüğüm manzara, bir ara taraftarla birleşmeleri bize güzel ışıklar verdi."
Üzgünüz ama bakalım... Nasip... UEFA'da ne olacak. Bu sene UEFA'da olmamız daha doğru bir adalet. 3-0'la başlamışsınız, Porto'da 10 pozisyonda 1 gol atamıyorsunuz. Schalke'de de oyuna 1-0'la başlıyorsanız zaten UEFA'ya gideceksiniz. Bu adaleti de ben söyleyeyim."
İnşallah güzel günlerimiz olacak. Avrupa'yı hepimiz özlemişiz. Zaman zaman bu yükselmeyi, dalgalanmayı hepimiz özlemişiz. Porto'ya da yolunda başarılar dileriz."
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