Galatasaray 2 - Porto 3

Gomis ayarında kaliteli bir forvetin CL arenasında ne kadar önemli olduğunu sadece bu maç değil 6 maç boyunca hissettik. Stoper ihtiyacı var ama sadece forvet olsa bile Galatasaray bu gruptan çıkardı çok net.
CL tablomuza şu açıdan bakalım. L.Moskova içerde yendik. Deplasmanda iyi oyun ve forvetsizlik ile 0 puan. Porto içerde ve dışarda çok iyi oynadık 1-0 ve 2-3 yenildik. Gomis ayarında forvet olsa en az 4 puan alırdık. Schalke maçlarından 1ve 0 puan aldık içerde kazanmak çok zor değildi. 11-12 puan ile çıkılacak gruptan 4 puan ile çıkamadık yani.
Dün gece Eren,Garry,Onyekuru net golcü vuruşlarını yapamadığı için galibiyetten olduk aslında.Kaybetti belki ama sahada oyun olarak üstün,tartışmalı hakem kararları ve kaçan goller vardı. Bu futbol taraftara umut verdi.
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