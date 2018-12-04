4 Aralık 2018 Salı

AG Bence Çok Haklı


Griezmann: "Avrupa Ligi'ni kazandım, Süper Kupa'yı kazandım ve Dünya Kupası'nı kazandım. Modric bu ödülü gerçekten hak etti ama ben de biraz hayal kırıklığına uğradım. Ballon d'Or'u kazanmak için neler yapmam gerektiğini düşünüyorum."
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