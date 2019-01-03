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Terim Eren ve Serdar Konusuna Noktayı Koydu
"Serdar'ı da Eren'i de çok seviyorum. Onlara, kariyerlerine, yeteneklerine saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum. Yazılıp çizildiği gibi bir günlük, son maçlık bir mevzu da değil bu karar. Bu nedenle teknik olarak sezon sonuna kadar kalan kısmı için kadro planlamamızda yoklar. Yolları açık olsun, çok başarılı olsunlar isterim. Emek ve katkıları için teşekkür ediyorum."
Fatih Terim
Benim adıma,Terim'in açıklamaları çok net ve anlaşılır...Serdar konusu sezon sonuna bırakılsa olur muydu tartışılabilir ama hocanın sabrı kalmamış. Son maçlık bir mevzu olmadığı net.
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