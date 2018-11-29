L.Moskova 2 - Galatasaray 0

Son dönem saha dışı ve saha içi yaşananlarının fiziksel ve ruhsal etkileri elbette olumsuz yansıyor sahaya ama bu konudan bağımsız yönetimin ikiyi geçtik bir adet forvet alamaması hem CL hem de ligi çok fazla etkiledi ve etkilemeye devam edecek.
Üç deplasman maçında da maç 0-0 iken net pozisyonları Eren,Sinan gibi topçularla har vurup harman savurduk. Mesela Gomis olsa ya da o kalite forvet olsa bu üç deplasmandan en az 4 puan çıkardı...Sorumlusu elbette yönetim ve başkan..
Bu transfer başarısızlığı ile CL üst turu zaten hak etmedik. UEFA dan yola devam etmek kaçmasın bari.
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