Trabzonspor : 2 - Galatasaray : 1

Yenilmezlik ünvanını kaybeden Galatasaray hala zirvede olsa da 2 haftadır işler pek yolunda gitmiyor. Rıza Çalımbay sonrası toparlanan rakibe karşı etkili oynadı diyemeyiz elbette.
Belhanda kadroda olsa orta sahayı bu kadar bırakmazdık bence.Galatasaray'a karşı ön alanda pres yapan takımlar sonuç alıyor bir çözüm bulması gerek Tudor'un.Belhanda'yı sadece gol ve asist üzerinden değerlendiren futbol cahilidir. Organize atak başlangıcı, orta saha -Gomis bağlantısı Belhanda üzerinden oluşuyor kabul etmek gerek.
Tudor'un büyük maçlarda rakibe üstünlük kurma, büyük takım refleksi, doğru oyuncu değişikliği konularında ciddi zaafları var şu ana kadar.
Gomis'in çıkması ve Eren'in girmesi ne nicelik ne de nitelik anlamında mantıklı değildi. Devrede Garry oyuna girse ve Gomis sahada kalsa skoru çevirmek çok daha rahat bir durumdu...Belhanda sahada yokken Garry'de olmayınca topu hücuma taşıyamadık.
Hakem hatası olsa da kötü oynadık ve bu yenilginin sorumlusu net olarak İgor Tudor bana göre.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder