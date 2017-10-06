6 Ekim 2017 Cuma

LM & CR


2017 yılında Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’nin istatistikleri: 🇵🇹 Ronaldo 📅 41 Maç ⚽️ 41 Gol 🇦🇷 Messi 📅 46 Maç ⚽️ 46 Gol
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