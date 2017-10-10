10 Ekim 2017 Salı

Geleceğin Milli Takımı


Pırıl Pırıl gençler.  2020 için yola çıkacağımız takım bu olmalı
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