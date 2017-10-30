Cenk Ergün'den Yerinde Açıklamalar

''Alıştığımız futbolu sergileyemedik. İstatistikler ortada. Gereken dersleri alacağız. Asıl önemli olan nedir? Bir takım iyi oynayabilir. Gösterilen kartlar, gösterilmeyen kartlar var. Geçen hafta da polemik vardı. Fernando’ya yapılan faul ve gösterilmeyen kart ortada. Olcay ne olacağını biliyor, Feghouli işin içine çekiliyor.. Tudor elbette ders çıkaracak. Ama hakemin bizden çok daha fazla ders alması lazım. Gomis'in oyun tarzı farklı, Eren'in oyun tarzı farklı.. Tudor demek memnun değilmiş Gomis'ten, o sırada farklı bir şeyler deneyip Eren'i oynatmak istemiş. Bunlar normal. Eren dediğimiz adam yıllarca Türkiye Ligi'ni domine eden, İsviçre milli takımının forveti. O başka bir konu.
Takdir hakları sürekli bizim aleyhimize gelişiyor. Maçı yöneten insanın böyle yönetmemesi lazım. Maç 4 dakika oynadı. Kaç tane oyuncu değişikliği vardı. Atılan oyuncular.. Feghouli’nin pozisyonu mesela.. Olcay biliyordu atılacağını. Geçen hafta oyun oynayamadık. Bu hafta da bizim aleyhimize şeyler oldu. Nasıl ki biz eksiklerimizi ayırabiliyorsak, bu sistemi yönetenler de yapabilir. İlla bağıralım mı? Rakipten kırmızı kartı hak edenler vardı. Bero'nun çift girdiği, Fernando'ya vurduğu bir pozisyon var. Orta sahada olduğu zaman gösterilmiyor mu?
Geçen sezon başka takımdı, bu sezon başka. Maçların nasıl yönetildiğini görüyoruz. Geçen hafta da neden ortaya futbol koyamadığımız belli. Sürekli düdük ve fauller. Kötü oynamamıza rağmen gol attık. Kartlar adaletli dağıtılsın. Şimdi ben bu maçı nasıl değerlendireyim ki? Nelerin olduğunu biliyoruz. Talimatlar değişiyor, bazı futbolcuların cezaları aşağı iniyor. Kimi koruyoruz? Türk futbolu bu mu? 3 sene önce bize yabancıyı soruyorlar. 3 senedir var. 11 adamla çıkabilirsiniz diyorlar. Biz de çıktık. Memkeletin konusu bu mu?
Aykut Kocaman’ın bildiği bir şeyler varmış demek ki. 2 haftadır neler olduğunu görüyoruz. Moral de motivasyon da belli. Buradaki çocuklar da nelerin döndüğünü biliyorlar. Yapılan şeyler ortada. Bunların düzelmesi lazım. Hepimiz bu topraklarda yaşıyoruz. Bana sizi doğrayacaklar aman dikkat edin diyorlar. 14 tane yabancımız var. Oynayan oynar, oynamayan oynamaz. Yabancı sınırlaması tartışılır. Sene bitsin. Şu anda böyle. Devre arasında takımdan yabancılar gidecek. Bu konuşanlar Türk oyuncuları toplayıp öyle mi maça çıkacak? Biz gücümüzün de farkındayız, her şeyin farkındayız. Her ne olursa olsu, biz şampiyon olacağız! ''
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